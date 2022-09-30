Кабул, , 07:27 — REGNUM Мощный взрыв прогремел на западе афганской столицы Кабула, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя правительства Афганистана.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошел в одном из образовательных учреждений, где проходили экзамены. После взрыва, в этом месте началась стрельба. По неподтвержденной информации, в результате происшествия погибли люди.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в афганском городе Файзабад (провинция Бадахшан) прогремел взрыв, который унес жизнь одного человека. Еще три человека получили ранения.

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