Тегеран, , 09:27 — REGNUM 29 сентября представитель авиакомпании Исламской Республики Иран (IranAir) предупредил своих пассажиров об участившихся случаях предоставления ложного контента через поддельные аккаунты авиакомпании в социальных сетях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая перед журналистами, Хессам Корбанали заявил, что пассажиры должны посетить официальный сайт авиакомпании IranAir и ее реальную страницу в Instagram для покупки билетов.

«Если пассажиры не будут внимательны к предупреждениям, они сами будут нести ответственность за любые ошибки», — объявил представитель иранской авиакомпании.

Кроме того, он отверг новости, транслируемые поддельными аккаунтами в Instagram и Twitter, которые были связаны с недавними событиями в стране.

По словам Корбанали, IranAir оставляет за собой право принять законные меры против таких фейковых новостей.