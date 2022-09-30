Владивосток, , 07:29 — REGNUM Компания «Композитное кораблестроение» обратилась с иском на сумму более 620 млн рублей к ООО «Доброфлот», ООО «Рыбокомбинат «Островной», Федеральному агентству по рыболовству, Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Арбитраж Приморского края из-за недочётов оставил иск без движения до 20 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан 19 сентября 2022 года. Сумма претензий к ответчикам составляет 620 024 226,4 рубля. Третьими лицами в споре участвуют ЗАО «Южморрыбфлот», ООО «Ливадийский ремонто-судостроительный завод».

Детали претензий пока не сообщаются. Ранее схожий иск компании суд уже вернул без рассмотрения.

В основе спора может лежать контракт на строительство судна для нужд одного из ответчиков.