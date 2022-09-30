Асунсьон, , 07:26 — REGNUM Один человек погиб в результате крупного пожара в ЦИК Парагвая, произошедшем 29 сентября, сообщает газета ABC.

Асунсьон. Парагвай FF MM

По предварительной версии, возгорание началось в помещении, где хранились электронные урны для голосования. Ликвидацией пожара занимались 23 пожарных расчета. В результате происшествия погиб один человек. Пока дополнительных сведений о возгорании не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в штаб-квартире Высшего избирательного суда Парагвая. Причина возгорания не известна, однако происшествие может повлиять на график проведения выборов в стране. Теперь местным властям будет необходимо выяснить, как соблюсти сроки выборов.