Тегеран, 30 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. 29 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что враг стремится нанести ущерб единству иранцев, посеяв семена раздора в обществе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

В своем 7-м телевизионном интервью в прямом эфире Раиси заявил, что враги нацелились на территориальную целостность и национальный суверенитет Ирана, создавая разногласия между иранцами.

Тем временем президент Ирана рассказал о результатах и достижениях своих последних двух поездок в Самарканд и Нью-Йорк.

Он упомянул о своей поездке в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, назвав встречу с главами 10 стран региона успешной и соответствующей политике добрососедства.

Президент также упомянул о своем визите в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он заявил: «Это был первый визит президента Исламской Республики Иран в США после убийства КасемаСулеймани. Было крайне необходимо донести голос иранской нации до всего мира».