Токио, , 07:25 — REGNUM На Гавайях 2 октября пройдут трёхсторонние переговоры глав военных ведомств Японии, США и Австралии Ясукадзу Хамады, Ллойда Остина и Ричарда Марлза. Об этом со ссылкой министра обороны Японии 30 сентября сообщает агентство Kyodo.

Ясукадзу Хамада на встрече с Ллойдом Остином Defense.gov

Ясукадзу Хамада «2 октября я планирую посетить Гавайи и провести переговоры с министром обороны США Остином и министром обороны Австралии Марлзом».

Стороны рассмотрят перспективы развития трёхстороннего сотрудничества и проблемы региональной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-служба оборонного ведомства США объявила о запланированной на Гавайях встрече главы Пентагона Ллойда Остина с министрами обороны Филиппин, Японии и Австралии.

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