Токио, 30 сентября 2022, 07:25 — REGNUM На Гавайях 2 октября пройдут трёхсторонние переговоры глав военных ведомств Японии, США и Австралии Ясукадзу Хамады, Ллойда Остина и Ричарда Марлза. Об этом со ссылкой министра обороны Японии 30 сентября сообщает агентство Kyodo.
Стороны рассмотрят перспективы развития трёхстороннего сотрудничества и проблемы региональной безопасности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-служба оборонного ведомства США объявила о запланированной на Гавайях встрече главы Пентагона Ллойда Остина с министрами обороны Филиппин, Японии и Австралии.
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