Магадан, 30 сентября, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В Магадане 30 сентября встретили бойцов, которые вернулись со спецоперации по освобождению Донбасса.

05.мвд.рф Спецоперация

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«Вернулись бойцы сводного отряда ОМОН и СОБР Росгвардии. Полгода они были в служебной командировке и выполняли боевые задачи, участвуя в специальной военной операции. Самое главное: отряд вернулся без потерь. Теперь бойцы отправятся отдыхать — дома ждут семьи. А дальше будут готовиться к выполнению новых боевых задач», — сообщили в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, героями нашего времени являются все те граждане, которые готовы отдать свою жизнь за Родину, заявил 29 сентября в Екатеринбурге телеведущий и актёр Дмитрий Харатьян.