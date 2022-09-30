Абакан, 30 сентября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Пункт психологической поддержки для семей мобилизованных открыт в Абакане (Хакасия), сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Уточняется, что он работает в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на улице Маршала Жукова.

Тем, кому необходима помощь по выходу из стрессовых ситуаций, предлагают обращаться в центр в рабочие дни с 09:00 до 11:00 и с 18:00 до 19:00 по предварительной записи.

Кроме того, на странице центра в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram публикуются памятки с советами психологов.

В мэрии Абакана уточнили, что также психологическую помощь можно получить круглосуточно, бесплатно и анонимно, позвонив по телефону 8-800-2000-112.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Абакана Алексей Лёмин попросил владельцев и руководителей предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей позаботиться о семьях мобилизованных.