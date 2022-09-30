Москва, , 07:21 — REGNUM В Совфеде 3 октября профильные комитеты рассмотрят представленные президентом РФ для проведения консультаций кандидатуры на должность военного прокурора и на должности прокуроров субъектов РФ, сообщил глава комитета по госстроительству Андрей Клишас.

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Парламентарии обсудят кандидатуру военного прокурора Воронежского гарнизона Сергея Заряева на должность военного прокурора Западного военного округа; кандидатуру заместителя прокурора Москвы Дмитрия Бурко — на должность прокурора Чукотского автономного округа; прокурора Амурской области Александра Бучмана — на должность прокурора Новосибирской области.

Комитеты также рассмотрят кандидатуры прокурора Ненецкого автономного округа Сергея Лапина на должность прокурора Республики Мордовия и прокурора Новгородской области Юрия Немкина — на должность прокурора Ставропольского края.

Итоги консультаций сообщил спикер Совфеда Валентина Матвиенко 4 октября на заседании палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно Конституции, президент России назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

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