Пекин, , 07:18 — REGNUM Государственный совет КНР объявил о назначении и смещении должностных лиц, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

КНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Чжоу Цзяньцян был назначен заместителем главы Главного управления спорта Китая. Чжао Чунцзю стал главой Государственного почтового бюро КНР, сменив на посту Ма Цзюньшэна. Чжао, в свою очередь, больше не занимает пост замминистра транспорта.

Чжао Синьюй был смещен с поста замминистра науки и технологий. Гао Сяобин больше не занимает пост заместителя министра гражданской администрации. Чэнь Цзиньфу больше не является заместителем главы Национального управления безопасности здравоохранения.

Дун Чжии был отстранен от должности заместителя главы Администрации гражданской авиации Китая. Янь Цзянъин больше не является заместителем главы Национальной администрации по медицинским изделиям. Инь Чэнцзи больше не является заместителем главы Национальной иммиграционной администрации Китая.