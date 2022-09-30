Томск, , 07:16 — REGNUM Томская область закупит пять дизельных электрогенераторов мощностью от одного до четырёх киловатт для мобилизованных. Об этом по итогам мобилизационного штаба рассказал губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проводы мобилизованных в Томской области Администрация Томской области

«Этой мощности достаточно, чтобы зарядить телефоны (кнопочные модели в армии разрешены), наладить освещение в полевых условиях, разогреть обед. Поставим агрегаты в войска вместе с проводами и удлинителями», — отметил он.

Кроме того, за счёт бюджета региона для военнослужащих будут закуплены постельные принадлежности и коврики. По словам главы, спальники шьёт местная фабрика, в ближайшее время производство стартует на втором предприятии.

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