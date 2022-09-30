Владивосток, 30 сентября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Во Владивостоке агрессивный и нетрезвый мужчина устроил дебош с рукоприкладством в колледже парикмахерских искусств. Он избил двух студентов и разгромил приёмную колледжа.

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По информации РИА Новости, в полицию сообщили, что в колледж парикмахерских искусств, который находится в жилом доме на улице Кирова, зашел неизвестный мужчина и стал крушить мебель, угрожать присутствующим. Полиция установила, что мужчина, живущий в квартире над колледжем, находился в состоянии алкогольного опьянения, у него был конфликт с учащимися.

Сообщается, что он нанес удары двум несовершеннолетним. Работники частного охранного предприятия задержали дебошира и передали полицейским. В отделе он продолжил агрессивное поведение, поэтому его передали бригаде психиатрической помощи для дальнейшей госпитализации.

Подростков направили на судебно-медицинскую экспертизу «для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью в результате инцидента».

Как сообщало ИА REGNUM, раненный сотрудниками полиции в Сысерти Свердловской области 38-летний дебошир был неоднократно судим.