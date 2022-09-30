Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. На Камчатке для мобилизованных, которым предстоит участвовать в специальной военной операции в защиту Донбасса, закупили индивидуальные наборы обмундирования, а также групповые наборы со специальным оборудованием для боевых подразделений края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Всё необходимое для мобилизованных закупается за счёт внебюджетных средств. Активное участие в этом принимают предприниматели края и простые жители.

В индивидуальные наборы для военнослужащих входят спальник, наколенники, аптечка с расширенным списком медикаментов, предметы личного обихода.

Для подразделений формируются наборы, состоящие из беспилотника, тепловизора, устройства связи, которые соответствуют всем требованиям и протоколам в рамках специальной военной операции.

«Мы в постоянном контакте с органами военного командования. Полный объём обмундирования, который предписан для направления в Вооружённые силы обеспечен. Это касается и вооружения, и средств защиты, бронежилетов и касок, и личных вещей. Безусловно, наша задача в этой ситуации, как краевых органов власти, обеспечить дополнительные средства защиты и предметы для бытового удобства при прохождении службы в рамках специальной военной операции», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, все ошибки, которые были допущены в ходе частичной мобилизации, нужно исправить, заявил 29 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами СБ России.