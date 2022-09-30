Ермаковский район, Красноярский край, 30 сентября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона в Красноярском крае зарегистрировано 1225 лесных пожаров на общей площади 185 958,965 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в краевом министерстве лесного хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

По данным Лесопожарного центра, на утро 30 сентября в Красноярском крае действует один лесной пожар. Очаг зарегистрирован в Ермаковском районе. Населённым пунктам огонь не угрожает, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах края леса по условиям погоды патрулируют наземные группы и авиация. В 29 муниципалитетах установлено 100 камер видеонаблюдения.