Шанхай, Китай, 30 сентября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Бывший главный прокурор Шанхайской народной прокуратуры на востоке Китая Чжан Бэньцай был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) и уволен с государственной должности за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, объявил высший орган страны по борьбе со взяточничеством, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Юань

Наказание было вынесено после расследования, проведенного Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией с одобрения Центрального комитета КПК. Расследование показало, что Чжан не справился со своими обязанностями, а также с выполнением основных обязанностей по полному и строгому партийному самоуправлению. Было также установлено, что он занимался деятельностью для получения личной выгоды и сопротивлялся расследованию в отношении него.

Согласно расследованию, Чжан не сообщил властям о личных делах в соответствии с правилами и потворствовал своим родственникам в поисках прибыли, пользуясь своим положением. Он вмешивался в судебную деятельность в нарушение нормативных актов, что подрывало правосудие, использовал свое положение для организации рабочих мест для других, приносил пользу другим при заключении контрактов на проекты и управлении предприятиями, а взамен незаконно получал огромные суммы.

В соответствии с партийными уставами и законами было принято решение исключить Чжана из партии, отстранить его от государственной должности, конфисковать его незаконные доходы и передать его дело в прокуратуру для уголовного расследования и судебного преследования.