Пекин, 30 сентября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный законодатель провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КитаяСун Сибинь был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) и уволен с государственной должности за серьезные нарушения дисциплины и законов, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

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Расследование в отношении Суна, бывшего заместителя директора Постоянного комитета Народного собрания провинции Хэйлунцзян, показало, что он сопротивлялся действиям следствия, занимался суеверной деятельностью, посещал банкеты и принимал денежные подарки вопреки правилам, а также обменивал власть и деньги на секс, сообщают Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия.

Другие правонарушения включали получение прибыли от лоббирования интересов третьих лиц в вопросах, касающихся отбора и назначения должностных лиц, вмешательство в судебные дела вопреки правилам и незаконное присвоение крупной суммы государственных средств, говорится в заявлении. В вопросах, касающихся прямых интересов общественности, он неохотно брал на себя ответственность и не желал выполнять свои обязанности.

Сун также воспользовался своим положением, чтобы помогать другим в ведении бизнеса и обеспечении контрактов на строительные проекты, и получил взамен огромную сумму денег и ценностей. Сун серьезно нарушил партийную дисциплину и подозревается в получении взяток, незаконном присвоении государственных средств и серьезных нарушениях законов, связанных с исполнением служебных обязанностей, говорится в заявлении.

В соответствии с партийными уставами и законами было принято решение исключить его из партии и снять с государственных должностей, конфисковать его незаконные доходы и передать его дело для судебного разбирательства.