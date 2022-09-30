Вашингтон, 30 сентября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден распорядился выделить федеральную помощь штату Южная Каролина в связи со стихийными бедствиями, вызванными ураганом «Иэн», сообщает пресс-служба Белого дома.

Белый дом Radek Kucharski

По словам Байдена, в регионе произошла чрезвычайная ситуация. В связи с этим необходимо выделение федеральной помощи для ликвидации последствий стихийных бедствий. Средства на восстановление пойдут через министерство внутренней безопасности и управление по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Чарльстон в американском штате Южная Каролина ввели режим чрезвычайного положения из-за урагана «Иэн». Ранее ураган обрушился на штат Флорида, где унес жизни 15 человек.