Улан-Удэ, 30 сентября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Бурятии передали штормовое предупреждение. К вечеру 30 сентября ожидается ухудшение погоды по юго-западу и южному Прибайкалью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

cocoparisienne Снегопад

1 октября уже по всей территории республики ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, температура воздуха опустится на восемь и более градусов.

«Местами может образоваться временный снежный покров, налипание мокрого снега на проводах. На перевалах автодорог местами гололедица, снежные накаты, заносы!» — отметили в управлении.

В связи с этим местным жителям и гостям республики рекомендовано соблюдать осторожность и меры безопасности. Водителей призвали по возможности отказаться от дальних поездок.