Благовещенск, , 07:06 — REGNUM В Шимановском районе сотрудники охотуправления в ходе рейда обнаружили квадроцикл с людьми, а затем вышли на место, где обнаружили следы убийства изюбря. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в Амурской области.

Оленьи рога feline_dacat

Читайте также: У границы брянского заповедника браконьеры убили оленя

У охотников, которые ехали на квадроцикле, было обнаружено ружьё и запрещённая лампа-фара. Следы транспорта привели инспекторов к палаточному лагерю, в котором были найдены рога изюбря, а также присутствовали следы крови животного. У охотников также был манок для охоты на благородного оленя.

Всего мужчин было пятеро, разрешения на охоту они не имели. Причинённый природе ущерб предварительно оценивается в 350 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте следы незаконной охоты обнаружили инспекторы охраны заповедника «Брянский лес». Тогда браконьеры убили благородного оленя.