Пекин, , 07:02 — REGNUM Бывший вице-губернатор провинции Ляонин на северо-востоке Китая Ван Давэй был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) и уволен с государственных должностей из-за серьезных нарушений партийной дисциплины и законов, объявил высший орган страны по борьбе со взяточничеством Китая, передает 29 сентября агентство Синьхуа.

Юань Scmp.com

Расследование в отношении Вана, также бывшего начальника полиции Ляонина, показало, что он был нелояльен к партии и лгал о своем семейном положении в попытке скрыть тот факт, что члены его семьи эмигрировали, говорится в совместном заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Было установлено, что Ван принимал крупную сумму денег в нарушение партийных правил, пользовался транспортными средствами, предоставленными людьми, которые находились под его наблюдением или нуждались в его услугах, стремился получить прибыль для других в вопросах, касающихся отбора и назначения должностных лиц, и жил коррумпированной жизнью, говорится в заявлении.

Ван также воспользовался своим положением, лоббирую деловые интересы третьих лиц и принимая взамен огромную сумму денег и ценностей. Ван серьезно нарушил партийную дисциплину и подозревается в получении взяток, а также прочих серьезных нарушениях законов, связанных с исполнением служебных обязанностей, говорится в заявлении. Его дело носит серьезный характер и оказывает дурное влияние на общество.

В соответствии с партийными уставами и законами было принято решение исключить его из партии и с государственных должностей, конфисковать его незаконные доходы и передать его дело для судебного разбирательства. Он также был уволен со своей должности члена комитета КПК по провинции Ляонин 13-го созыва и дисквалифицирован в качестве делегата провинциального съезда КПК по провинции Ляонин 13-го.