Лондон, 30 сентября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Разогревать еду перестали ради экономии электроэнергии семьи с детьми в Великобритании. Об этом 29 сентября сообщает The Guardian со ссылкой на опрос YouGov, проведенный по заказу благотворительных организаций National Energy Action and Food Foundation.

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Результаты опроса 4280 граждан старше 18 лет показали, что более одного из десяти родителей ради экономии денег на электроэнергию ели холодную пищу, либо еду, которую не нужно готовить. Кроме того, четверть опрошенных родителей, у которых есть дети в возрасте до 18 лет, сокращают количество покупаемых продуктов в связи с возрастанием стоимости жизни из-за энергокризиса. Ещё 28% британцев стали покупать продукты качеством ниже, чем прежде.

Предполагается, что таким образом люди пытаются свыкнуться с мыслью, что они смогут себе позволить приобрести предметы первой необходимости и оплатить счета за газ и свет, если правильно перераспределят расходы.

В Великобритании с 1 октября ожидается повышение цены на электроэнергию и газ из-за роста оптовой цены газа. Несмотря на политику премьер-министра страны Лиз Трасс по замораживанию счетов на свет для домохозяйств на уровне 2500 фунтов стерлингов, многим домохозяйствам приходиться не выходить из режима жёсткой экономии чтобы позволить себе оплату по новым тарифам. Уточняется, что сейчас тарифы уже превысили средний счёт, составлявший в 2021 году 1271 фунт стерлингов, примерно в два раза.