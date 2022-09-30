Пекин, , 06:58 — REGNUM Китайские внешнеторговые компании выразили большую уверенность и сохранили более высокие ожидания относительно перспектив торговли в течение всего года и третьего квартала, показал опрос, проведенный Китайским советом по содействию международной торговле, передает 29 сентября агентство Синьхуа.

Юань

Согласно опросу, около 30,31% опрошенных фирм заявили, что ожидают роста годового объема торговли в годовом исчислении, что на 4,09 процентных пункта больше, чем во втором квартале. Опрос показал, что крупные и средние компании были более оптимистичны в отношении торговых перспектив на весь год, в то время как малые и микропредприятия продемонстрировали лучшие ожидания, чем во втором квартале.

Согласно результатам опроса, опрошенные фирмы сообщили об улучшении объемов экспорта и прибыли в третьем квартале, особенно в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Опрос показал, что в третьем квартале новые заказы внешнеторговых фирм в основном поступили от Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Европейского Союза и Соединенных Штатов.