Пекин, 30 сентября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Китай ввел ряд мер, гарантирующих финансовую поддержку для создания системы природных заповедников с национальными парками в центре, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Система финансовых гарантий будет в основном создана к 2025 году, а к 2035 году система будет усовершенствована в соответствии с руководством Министерства финансов и Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ Китая.

Финансовая поддержка в основном будет направлена на защиту и восстановление экосистем, строительство и эксплуатацию национальных парков, скоординированное развитие национальных парков, научные исследования и популяризацию науки, а также международное сотрудничество и участие общественности.

Будут уточнены расходные обязанности центральных и местных органов власти, а также увеличены бюджетные поступления. Согласно руководству, будет создана и усовершенствована система компенсации за охрану окружающей среды, будет внедрена подробная льготная налоговая политика, а также будет изучен инновационный и диверсифицированный механизм сбора средств.