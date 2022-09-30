Пекин, , 06:52 — REGNUM Частная экономика Китая продемонстрировала быстрый рост за последнее десятилетие благодаря улучшению рыночной конъюнктуры, заявил главный экономический планировщик страны, передает 29 сентября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Число частных фирм выросло более чем в четыре раза с 10,85 млн до 44,57 млн за последние 10 лет, поскольку благоприятная среда для частной экономики постоянно улучшается, сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) на пресс-конференции.

В результате ряда мер, направленных на поддержку рынка, глобальный рейтинг деловой среды Китая поднялся с 96-го места в 2013 году до 31-го места в последнем рейтинге. К концу 2021 года Китай привлек более $2,6 трлн прямых иностранных инвестиций.

Все большее число китайских фирм отправилось за границу. По данным NDRC, число зарубежных предприятий, финансируемых Китаем, увеличилось с почти 22 000 в конце 2012 года до более чем 45 000 сегодня.