Пекин, 30 сентября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Частная экономика Китая продемонстрировала быстрый рост за последнее десятилетие благодаря улучшению рыночной конъюнктуры, заявил главный экономический планировщик страны, передает 29 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Число частных фирм выросло более чем в четыре раза с 10,85 млн до 44,57 млн за последние 10 лет, поскольку благоприятная среда для частной экономики постоянно улучшается, сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) на пресс-конференции.

В результате ряда мер, направленных на поддержку рынка, глобальный рейтинг деловой среды Китая поднялся с 96-го места в 2013 году до 31-го места в последнем рейтинге. К концу 2021 года Китай привлек более $2,6 трлн прямых иностранных инвестиций.

Все большее число китайских фирм отправилось за границу. По данным NDRC, число зарубежных предприятий, финансируемых Китаем, увеличилось с почти 22 000 в конце 2012 года до более чем 45 000 сегодня.