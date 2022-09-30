Южно-Сахалинск, , 06:49 — REGNUM На Сахалине в семьи, мужчины из которых мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, направили волонтёров. Общественникам предстоит выяснить в какой помощи они нуждаются, написал в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Путин заявил, что нужно исправить все ошибки, допущенные при мобилизации

Глава области рассчитывает уже до конца следующей недели получить полный список помощи, в которой нуждаются семьи военнослужащих и оперативно приступить к решению их проблем.

«Совершенно очевидно, что даже хорошо обеспеченные семьи оказываются в затруднительном положении, когда мужчину призывают на фронт. Тут и моральный фактор играет, и множество привычных, домашних, бытовых мелочей, которые раньше никто и не замечал. Все делал и все решал в доме мужчина, теперь со всеми проблемами семье предстоит справляться самостоятельно», — написал в своём телеграм-канале секретарь Сахалинского реготделения «Единой России» Андрей Хапочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, все ошибки, которые были допущены в ходе частичной мобилизации, нужно исправить, заявил 29 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами СБ России.