Москва, , 06:49 — REGNUM Россия должна помимо мобилизации инвентаризовать и перегруппировать весь имеющийся человеческий материал внутри системы, иначе ей не выстоять, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Нужно ужесточать законы? Нужно! Нужно мобилизовывать людей? Нужно! Вопрос заключается в том, что это надо делать более комплексно, системно, с опорой на [понимание гнилости системы] и [необходимость инвентаризации всех здоровых сил в системе], которые кто-то должен осуществлять. Я могу даже сказать, что такая вот инвентаризация, перегруппировка, или смерть! Правота моих слов неопровержимо подтвердится через 3-4 месяца», — заявил Кургинян.

По его словам, вышеописанные действия все равно делать придется, но, если сделать это сейчас, они еще подействуют, а потом уже и этого будет мало, потому что все это будет сметено и наложено на систему разложения. Ситуация сейчас очень трагическая в стране, но не безысходная.

«Люди не дерьмо, они разные. Они замечательные и дерьмовые. Дерьмо производили, а замечательные выросли, потому что это русская почва, русская культура. Везде этот воинский тип произрастает. Эти люди есть. Но самое главное, о чем я говорил и буду повторять… Все это невозможно, пока общество продолжает существовать на мирный лад, пока продолжает производиться массовым порядком по инерции и всячески овца, потому что овца хочет овечьей духовной пищи, а овцепроизводители повсюду во всех массмедиа, культуре и других местах ничего кроме овец производить не могут раз, и во-вторых, хотят популярности у овец», — добавил политолог.

Все вышеперечисленное, отмечает Кургинян, есть главное в сложившейся ситуации. Он верит, что русский народ выстоит и считает его последним народом так называемой белой расы в мире. Он верит, что русский народ — мессианский, и от его выстраивания зависит судьба человечества, а не только судьба России. И в этой связи нельзя обрушиваться всей яростью на систему, потому что это называется рубить сук, на котором сидишь.