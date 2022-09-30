Красноярск, , 06:46 — REGNUM Семь крупных поликлиник откроется в Красноярском крае к 2025 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

Регистратура в поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным минздрава, в ближайшие три года по программе развития здравоохранения края планируют увеличить расходы на льготные лекарства, санавиацию, объекты капитального строительства и ремонты медорганизаций. 29 сентября краевое правительство утвердило соответствующие планы региональной госпрограммы развития здравоохранения на 2023–2025 годы.

В документе — девять подпрограмм. За три года финансирование программы составит 298,9 млрд рублей.

Глава минздрава края Борис Немик подчеркнул, что всего планируется построить семь поликлиник, в том числе три в Красноярске, заменить 155 ФАПов и врачебных амбулаторий, реконструировать 14 объектов, капитально отремонтировать 73 поликлиники, участковые и районные больницы, врачебные амбулатории. Кроме того, будет приобретено 192 единицы автотранспорта. К 2024 году в регионе откроется ещё шесть центров амбулаторной онкологический помощи, в планах — переоснащение восьми сосудистых центров.

Несколько крупных поликлиник и больниц планируют ввести в эксплуатацию уже в 2022 году. В том числе это поликлиника в Покровском микрорайоне Красноярска и палатный корпус краевого онкодиспансера. В 2023 году планируется ввести поликлинику в Северном, в 2024 году — поликлиники в Свердловском районе и в Емельянове.

Как сообщало ИА REGNUM, более 539 млн рублей получит Курская область на строительство взрослой поликлиники в Обояни.

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