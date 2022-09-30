Минск, , 17:47 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко изменил свою позицию в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил политолог Аслан Рубаев.

Аслан Рубаев

По Лукашенко можно наблюдать смещение геополитических векторов. Лукашенко, он в таком хорошем смысле, чувствует геополитические изменения. Он 14 лет не приезжал и старался не говорить о вопросах Южной Осетии и Абхазии, делиткатно их избегал, а сегодня Лукашенко крайне изменил свою риторику. От многовекторной политики он перешёл к политике близкой, в общем-то, по духу России. И Лукашенко прекрасно понимает, что Россия сегодня в каких-то моментах окрепла, Россия пытается перенять некую стратегическую инициативу, больше не быть страной второго эшелона где-то за Западом. И Лукашенко понимает, что, скорее всего, Россия, так или иначе, всё-таки, завершит СВО, после которой мир очень сильно изменится и после которой Россия, если и не займёт место США, то будет где-то на равных с ней. И к России начнут прислушиваться уже по-другому, это будет и в экономическом, и в политическом плане совсем очевидно. И это Лукашенко сейчас прекрасно понимает и поэтому затеял некое такое турне в Абхазию, а в будущем, возможно, и в Южную Осетию. Сегодня Лукашенко является для нас одним из главных союзников. И я думаю, что Лукашенко признает Абхазию. Сейчас маски в большой политике сброшены, и Лукашенко нужно определяться, чем быстрее, тем лучше. И чем раньше Лукашенко признает независимость Абхазии, Южной Осетии, присоединение Крыма к России, тем скорее для него будет какое-то место в этом новом большом геополитическом и экономическом мире вместе с Россией. И он это отлично осознаёт.