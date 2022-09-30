Минск, 30 сентября 2022, 17:47 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко изменил свою позицию в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил политолог Аслан Рубаев.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
По Лукашенко можно наблюдать смещение геополитических векторов. Лукашенко, он в таком хорошем смысле, чувствует геополитические изменения. Он 14 лет не приезжал и старался не говорить о вопросах Южной Осетии и Абхазии, делиткатно их избегал, а сегодня Лукашенко крайне изменил свою риторику. От многовекторной политики он перешёл к политике близкой, в общем-то, по духу России. И Лукашенко прекрасно понимает, что Россия сегодня в каких-то моментах окрепла, Россия пытается перенять некую стратегическую инициативу, больше не быть страной второго эшелона где-то за Западом. И Лукашенко понимает, что, скорее всего, Россия, так или иначе, всё-таки, завершит СВО, после которой мир очень сильно изменится и после которой Россия, если и не займёт место США, то будет где-то на равных с ней. И к России начнут прислушиваться уже по-другому, это будет и в экономическом, и в политическом плане совсем очевидно. И это Лукашенко сейчас прекрасно понимает и поэтому затеял некое такое турне в Абхазию, а в будущем, возможно, и в Южную Осетию. Сегодня Лукашенко является для нас одним из главных союзников. И я думаю, что Лукашенко признает Абхазию. Сейчас маски в большой политике сброшены, и Лукашенко нужно определяться, чем быстрее, тем лучше. И чем раньше Лукашенко признает независимость Абхазии, Южной Осетии, присоединение Крыма к России, тем скорее для него будет какое-то место в этом новом большом геополитическом и экономическом мире вместе с Россией. И он это отлично осознаёт.
Аслан Рубаев

Напомним, что 28 сентября Александр Лукашенко впервые прибыл с визитом в Абхазию, где встретился с президентом республики Асланом Бжанией.