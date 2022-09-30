Ханты-Мансийск, , 06:39 — REGNUM На заседании думы ХМАО депутат Еремей Айпин («Единая Россия») заявил о резком росте цен на медикаменты, необходимые для военных аптечек. Об этом сообщает Муксун. fm.

Аптечка 3dman_eu

«В связи с мобилизацией формируются аптечки призванных. Недостаточно повязок, специальных жгутов — вещи оказались в дефиците. Цены подскочили в разы на такие элементарные вещи», — заявил парламентарий.

В социальных сетях югорчане жалуются на отсутствие скидок в магазинах, торгующих военной амуницией.

«Почему нашим магазинам, где продают спецодежду и необходимый товар, который требуется во время СВО, которые покупают мобилизованные, не сделать скидку 50-70%? Показал повестку об отправке, получил скидку. Парни идут также и вас защищать! А вы пытаетесь на этом нажиться! «, — пишет участник паблика «Типичный Ханты-Мансийск».

«Кому война, а кому мать родна», — сетует в этой же группе другой югорчанин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября 2022 года.

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