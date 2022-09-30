Томск, , 06:38 — REGNUM В Томской области по итогам заседания мобилизационного штаба, принят ряд решений по поддержке семей призванных в рамках частичной мобилизации. Подробности рассказал губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мобилизованные в Томской области Администрация Томской области

Так, дети мобилизованных освобождаются от оплаты детского сада, в школах они будут питаться за счёт бюджета. Если дети военнослужащих обучаются в колледжах и техникумах области на коммерческой основе, то оплачивать за их обучение также будет бюджет.

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат единовременную выплату в размере до 42 тыс. рублей. Кроме того, на семьи мобилизованных распространят льготы по оплате за ЖКУ.

«Предприятия, проводившие на службу работников, возьмут под опеку их семьи, помогут решать бытовые вопросы. И, конечно, сохранят за сотрудником рабочее место», — добавил глава региона.

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