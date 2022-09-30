Москва, , 06:31 — REGNUM Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова отправить на СВО половину сотрудников российских силовых ведомств в количестве 2,5 млн человек очень умна, но игнорирует одно существенное обстоятельство, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Арсений Горбаруков © ИА REGNUM

«Мне по-человечески искренне созвучно то, что говорит Рамзан Ахматович Кадыров . С одной оговоркой — Рамзану Ахматовичу почему-то кажется, что эти миллионы людей в погонах — это не то же самое «бе-е-е-е». А это то же самое. Эти люди пришли не умирать за Родину в большой части… Они пришли делать карьеру, сочетать ее с обогащением, процветать, правильно реализовывать релакс на Западе. Они пришли туда за этим, и мысль о том, что ни возьмут в руки автомат для них еще более чужда, чем для среднего мобилизованного молодого человека. А пригонять их туда также бессмысленно. Наверное, их надо провести сначала через лагерную зону, а потом пригонять», — заявил Кургинян.

По его словам, все предлагаемые подобного рода меры очень умны и правильно, но все время находятся в диссонансе с качеством системы (то, что происходит в военкоматах системно, то что начались теракты — все входит в понятие определенного состояния общества — его напрягли, оно реагирует психопатически и паталогически). И так все потому, что наше общество десятки лет делали слабым, паталогическим и не воинским.

«Теперь надо инвентаризировать все, что есть воинского и насыщать это возможностями. Напрягать военно-технический сектор, давать дорогу тем, кто может жить в условиях этого напряжения и созидания, убирать к черту остальных (воров сажать и расстреливать), соединять техническое оснащение с человеческим контингентом (дайте хоть какие танки, если в них будет сидеть барахло, так и будет барахло), учить по-новому и как следует воинскому делу. Ну опомнитесь!», — добавил политолог.

Он подчеркнул, что в Советском Союзе все это началось с началом 30-х годов. Вопрос заключается в том, что мобилизацию надо производить более комплексно, системно и с опорой на понимание состояния системы и инвентаризацию качественных людей внутри системы.