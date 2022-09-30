Якутск, , 06:41 — REGNUM Жители Якутии передают в военкоматы очень много обращений, которые там не успевают рассматривать. Об этом рассказал военный комиссар республики Александр Авдонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в оперативном штабе региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Очень много обращений, военкоматы практически завалены. Поэтому попрошу всех набраться терпения. Мы стараемся по мере поступления всё отрабатывать. Центр работает организованно, люди там все компетентные», — заверил военком.

Он отметил, что работают и координационный центр, и горячая линия. Заявления также поступают через прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница города Нерюнгри в Якутии добилась возвращения домой своего мужа, который был мобилизован, несмотря на тяжёлую травму черепа. Резервиста отправили на учения после сложной операции, отказавшись принять в учёт наличие подтверждающих проблемы со здоровьем медицинских документов.