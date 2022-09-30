Военкоматы Якутии завалены жалобами и обращениями по мобилизации
Якутск, 30 сентября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Жители Якутии передают в военкоматы очень много обращений, которые там не успевают рассматривать. Об этом рассказал военный комиссар республики Александр Авдонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в оперативном штабе региона.
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Он отметил, что работают и координационный центр, и горячая линия. Заявления также поступают через прокуратуру.
Как сообщало ИА REGNUM, жительница города Нерюнгри в Якутии добилась возвращения домой своего мужа, который был мобилизован, несмотря на тяжёлую травму черепа. Резервиста отправили на учения после сложной операции, отказавшись принять в учёт наличие подтверждающих проблемы со здоровьем медицинских документов.