Донецк, , 06:28 — REGNUM Четыре района города Донецка. столицы ДНР подверглись обстрелам со стороны киевских боевиков с применением снарядов калибром 155 мм. Об этом 30 сентября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Были зафиксированы обстрелы со стороны населённого пункта Орловка в 04:51 мск, киевские боевики выпустили четыре снаряда натовского калибра (155 мм) по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В 05:03 мск киевские каратели выпустили три снаряда калибром 155 мм по Будённовскому и Ленинскому районам Донецка со стороны населённого пункта Новомихайловка.

В 05:12 мск киевские боевики повторно обстреляли Куйбышевский район Донецка со стороны населённого пункта Орловка, выпустив по городу три снаряда калибром 155 мм.

Кроме того, в 04:25 мск был зафиксирован обстрел войсками Киева населённого пункта Пантелеймоновка. Было выпущено пять снарядов калибром 152 мм со стороны населённого пункта Новгородское.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими боевиками города Макеевка в ДНР.

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