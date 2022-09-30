Абакан, , 06:27 — REGNUM Глава Абакана Алексей Лёмин попросил владельцев и руководителей предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей позаботиться о семьях мобилизованных.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее обращение мэр опубликовал 30 сентября в своём телеграм-канале. По его словам, очевидно, что «далеко не каждый мобилизованный был готов к немедленной отправке из города»: «Практически у всех остались незавершённые дела, нерешённые вопросы по поддержке семей на время службы».

Лёмин попросил предпринимателей оценить свои возможности по организации дополнительных выплат работающим у них членам семей мобилизованных, продумать «возможности по дополнительной заботе о детях».

Отдельно он обратился к владельцам и руководителям частных образовательных организаций, организаций в сфере культуры и спорта: «Прошу вас: подумайте, что вы можете сделать для детей мобилизованных абаканцев». В качестве вариантов помощи он предложил снижение платы за кружки и секции или освобождение от неё на время мобилизации.

«Важнее всего сейчас люди, и те, кто находится на поле боя, и те, кто мобилизован, и те, кто остался ждать своих близких. Нам нужно быть вместе — это основное условие победы!» — подытожил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хакасии объявили о том, что пресекают случаи неправомерного призыва в рамках частичной мобилизации.

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