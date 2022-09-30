Новосибирск, , 06:26 — REGNUM В Новосибирской области сотрудники ФСБ России пресекли попытку совершения поджогов зданий военных комиссариатов. Об этом 30 сентября сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию иностранных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области, — говорится в сообщении. — Поджоги предполагалось совершить с целью устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции».

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на организацию совершения террористического акта». Новосибирец задержан и отправлен под стражу на два месяца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске 29 сентября была совершена попытка поджога военного комиссариата.

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