Улан-Удэ, , 06:24 — REGNUM В Бурятии выполнили задачи по частичной мобилизации в вооружённые силы. По словам главы республики Алексея Цыденова, сейчас ведётся работа по дополнительному медицинскому осмотру мобилизованных граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проводы мобилизованных жителей Бурятии Телеграмм-канал Алексея Цыденова

В помощь военным медикам направлены ресурсы регионального минздрава. Как отметил руководитель субъекта, часть мобилизованных вернулись домой по медицинским показаниям.

«Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами. Такие люди есть и сейчас продолжают идти. Тяжёлые времена требуют не простых решений. Всем стойкости», — отметил он.

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