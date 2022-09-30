Улан-Удэ, 30 сентября 2022, 06:24 — REGNUM В Бурятии выполнили задачи по частичной мобилизации в вооружённые силы. По словам главы республики Алексея Цыденова, сейчас ведётся работа по дополнительному медицинскому осмотру мобилизованных граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В помощь военным медикам направлены ресурсы регионального минздрава. Как отметил руководитель субъекта, часть мобилизованных вернулись домой по медицинским показаниям.
«Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами. Такие люди есть и сейчас продолжают идти. Тяжёлые времена требуют не простых решений. Всем стойкости», — отметил он.
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