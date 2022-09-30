Токио, 30 сентября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Япония не исключает возможность принятия ответных мер на высылку своего дипломата из Владивостока, заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

«В настоящее время мы рассматриваем соответствующие меры, но пока я не готов это обнародовать», — заявил он.

Ранее японский консул во Владивостоке Мотоки Тацунори, обвиняемый в шпионаже, покинул территорию России. В японском МИД отметили, что на родину он еще не вернулся.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября ФСБ России заявила, что задержала японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных данных. Его задержали с поличным при получении информации за денежное вознаграждение. Сам дипломат признал свою вину.