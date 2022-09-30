Благовещенск, 30 сентября, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В Благовещенске погиб юноша, которому скоро должно было исполниться 19 лет. Он выпал из окна восьмого этажа, сообщило 30 сентября ИА AmurLife.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

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ЧП случилось на улице Кантемирова. Молодой человек разбился на глазах у очевидцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа с четвёртого этажа выпала девушка в Благовещенске. Амурчанку госпитализировали с травмами.