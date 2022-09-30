Калтан, Кемеровская область, 30 сентября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. В кузбасском Калтане на железнодорожной станции Малиновка с путей сошёл локомотив. Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура В Калтане локомотив сошёл с путей

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, происшествие произошло около 5:00 (время местное) 30 сентября.

Отмечается, что локомотив не перевернулся, а только сошёл с железнодорожных путей. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако, произошла задержка в движении двух пригородных поездов.

Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются.