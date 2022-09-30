Токио, 30 сентября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Японский консул Мотоки Тацунори, высланный за сбор сведений ограниченного распространения, покинул Россию. Об этом 30 сентября сообщил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио.

Mofa.go.jp Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

«Дипломат покинул Россию 28 числа, но пока не приехал в Японию», — уточнил глава японского МИД.

Ёсимаса Хаяси добавил, что будет воздерживаться от подробностей по данной ситуации в связи с характером обстоятельств.

Кроме того. глава МИД Японии заявил, что Токио рассматривает ряд ответных мер на высылку своего дипломата. Детали возможного решения Ёсимаса Хаяси предпочёл не раскрывать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что японским МИД был заявлен протест послу России в Токио в связи с задержанием консула Японии во Владивостоке.