Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. На Камчатке с 30 сентября начал работать мобильный офис по вопросам частичной мобилизации для участия в спецоперации в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Работу офиса при краевом военном комиссариате организовало государственное юридическое бюро Камчатки. Жители края могут обратиться в рабочие дни для получения юридической помощи по мобилизации граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, все ошибки, которые были допущены в ходе частичной мобилизации, нужно исправить, заявил 29 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами СБ России.