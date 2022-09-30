Владивосток, 30 сентября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В Приморском крае проходят практические занятия по боевой подготовке мобилизованных. Работа ведётся на одном из полигонов Тихоокеанского флота. Губернатор Олег Кожемяко побывал на месте подготовки и посмотрел, обеспечены ли бойцы всем необходимым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Правительство Приморского края, Иван Дякин Губернатор Приморья на полигоне с бойцами

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На полигоне развёрнуты армейские палатки. Каждая рассчитана на 44 человека, есть походная баня. Её пропускная способность — более 140 человек в час. Есть своя прачечная. Развёрнут медицинский пункт. В нём как раз идет вакцинация. Бойцам предлагают привиться, к примеру, от столбняка, дифтерии и гепатита А.

Работает универсальный магазин — можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости. Ассортимент постоянно обновляется с учётом пожеланий военнослужащих. Продавец заранее собирает заявки.

Кожемяко осмотрел все ключевые точки полигона, побывал на занятиях по боевой подготовке, пообщался с мобилизованными гражданами и добровольцами из отряда «Тигр», ответил на интересующие их вопросы. Обращений было немного.

«Мы посмотрели несколько подразделений, пообщались с нашими земляками. Ребята — со стержнем, уверенные в себе. Те навыки, которые они приобретают, помогают вспомнить армейскую службу, почувствовать оружие. Они проходят сейчас полный цикл инженерной, медицинской, военной, огневой подготовки. Все в достаточной мере экипированы. Нормальное питание у них — никто не пожаловался», — сказал Кожемяко.

Губернатор добавил, что приморцы поддерживают бойцов, готовящихся встать на защиту Родины.

«Жители края готовят для ребят посылки, гуманитарную помощь, в том числе носки, сладости. Так всегда было. И в годы Великой Отечественной войны. Это очень ценно вдали от дома. Задача населения — поддержать армию. Да, штатная экипировка обеспечивается, но посылка из дома — всегда радость. Носки, шарф или теплый поджилетник. Такие вещи и воспринимаются, и носятся по-другому. Знаю, дети в наших приморских школах сейчас пишут письма военным. И эти весточки вызывают слезы у тех, кто находится на фронте. Бойцы чувствуют поддержку и понимают, кого они защищают. Понимают, насколько это важно, чтобы беда не пришла на нашу землю, в наши села и города», — уверен Олег Кожемяко.

Глава Приморья особо отметил боевой настрой военнослужащих на полигоне.

«Настрой боевой! На полигоне никто не задал вопрос о том, почему или зачем он здесь. Напротив, люди готовы, они хотят быть рядом с нашими морпехами, добровольцами из батальона «Тигр» и другими ребятами, хотят сломать хребет нацизму. Думаю, задачи, которые ставит командование, в том числе Верховный Главнокомандующий РФ, будут выполнены», — подытожил Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов посетил палаточный лагерь на полигоне Радыгино, где проходят боевое слаживание мобилизованные для специальной военной операции в защиту Донбасса.