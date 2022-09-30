Благовещенск, , 05:59 — REGNUM На полигоне Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области начались стрельбы из танков с участием мобилизованных военнослужащих. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ВВО.

Танк Т-72Б3М Минобороны России

пресс-служба ВВО «В ходе тренировки танкисты выполнили стрельбу из 125-мм пушки танка Т-72Б3… по появляющимся и движущимся мишеням с места на расстоянии до 1,5 тыс. метров».

Мобилизованные бойцы также восстанавливали навыки стрельбы из танкового крупнокалиберного пулемёта.

В ходе подготовки, проходящей под руководством инструкторов с опытом участия в боевых действиях, проводится слаживание отделений, экипажей и расчётов. Военнослужащие отрабатывают прицеливание, определение выгодных огневых позиций, классификацию целей и ведение разведки. Механики-водители совершенствуют навыки вождение боевых машин по пересечённой местности с преодолением различных естественных препятствий, противотанковых рвов и других заграждений.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о завершении в регионе частичной мобилизации. Ранее частичную мобилизацию также завершили в Крыму, Севастополе и Туве.

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