Южно-Сахалинск, , 05:53 — REGNUM На Сахалине мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса приняли крещение. Военнослужащие сами попросили покрестить их, сообщила в своём телеграм-канале мэр Анивского городского округа Ирина Швец.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

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Мобилизованных, которые находились в воинской части в Аниве, привезли на автобусах в храм, где их крестили. После этого отец Максим и Ирина Швец отправились на полигон в Успенском и покрестили всех желающих.

«Никогда бы не подумала, что буду помощницей в таком важном деле. Россия всегда была сильна верой и с ней всегда побеждала! Верю, так будет и в этот раз! Храни Вас Бог дорогие наши ребята!» — написала Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, проходящие на полигоне Успенский боевое слаживание мобилизованные для участия в спецоперации в защиту Донбасса жители Сахалина отметили, что условия в казармах созданы хорошие, даже лучше, чем при прохождении срочной службы.