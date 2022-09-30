Магадан, 30 сентября, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Депутаты партии «Единая Россия» в Магаданской областной думе Виктория Голубева и Ксения Суханкина отправили очередную партию гуманитарной помощи для бойцов в Донбасс. Посылки с лекарствами доставят защитникам Родины в ближайшее время, сообщили в пресс-службе думы.

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Ранее депутаты отправляли продукты питания длительного хранения, детские рисунки и открытки с пожеланиями победы для поднятия боевого духа. В этот раз собрали необходимые лекарства.

«Наша поддержка по-прежнему необходима, поэтому мы отправляем лекарства нашим защитникам. Это всегда необходимо в зоне ведения боевых действий. Обезболивающие и обеззараживающие препараты, жгуты, бинты, шприцы — всё то, что пригодится нашим ребятам. Моя коллега Ксения Суханкина оказала неоценимую помощь в оплате доставки груза, который отправила вместе со своими посылками для участников спецоперации. Магаданцы активно участвуют в сборе тёплых вещей, лекарств, различных средств защиты для бойцов. Центры сбора гуманитарной помощи открыты в военно-патриотических центрах, региональных отделениях общественных организаций», — рассказала региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» и областного отделения «Союза женщин России» Виктория Голубева.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные тюменцы, а также контрактники из подразделений «Тобол», «Сибирь», «Тайга», Росгвардии и Ишимского снайперского полка получат дополнительную экипировку к той, что выдаёт Минобороны РФ.