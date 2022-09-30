Лондон, 30 сентября, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Единственную суперспособность, которой обладает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвала зампредседатель Лейбористской партии Анджела Рейнер. Об этом политик сообщила 29 сентября в эфире Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

В ходе передачи с её участием Рейнер саркастически отметила, что она должна извиниться перед Джонсоном.

«Однажды я сказала, что он не сможет достать выпивку даже в пивоварне. Выяснилось, что он способен доставать ее повсюду», — пояснила Рейнер.

При этом политик указала, что эта способность Джонсона — вообще единственная, которой он обладает.

Стоит отметить, что тема о взаимоотношениях Джонсона с алкоголем является одной из самых популярных тем для шуток, карикатур и интернет-мемов у граждан Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-премьер-министр Великобритании Джонсон в своём первом после отставки выступлении в парламенте внезапно для присутствующих выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его «вдохновляющее руководство». Осознав ошибку, Джонсон пояснил, что на самом деле он хотел сказать о Владимире Зеленском и его «руководстве».