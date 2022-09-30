30 сентября 2022 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 08:40 — REGNUM У крупного онлайн-ресурса с многомиллионной аудиторией «Пикабу» 27 сентября 2022 года официально сменился собственник. Актив приобрело созданное год назад АО «Альтаир медиа», которое может быть связано с лидером партии «Новые люди» депутатом Госдумы Алексеем Нечаевым. ООО «Пикабу» входит в список аккредитованных IT-организаций, то есть тех, которые «имеют ряд преференций в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 929 от 18 июня 2021 года». Примечательно: подать заявление на отсрочку от мобилизации могут как раз таки сотрудники аккредитованных IT-организаций. Подробнее — в материале ИА REGNUM.

Пикабу Pikabu.ru

27 сентября 2022 года в едином госреестре юрлиц у компании, которая, по данным базы «Контур. Фокус», числится в реестре аккредитованных IT, — ООО «Пикабу» произошла смена собственника. Новым владельцем актива, которому принадлежит одноимённый интернет-ресурс с многомиллионной аудиторией (трафик за август — 132 млн человек), стало некое АО «Альтаир медиа». Целый ряд СМИ, телеграм-каналов связали АО с лидером партии «Новые люди» депутатом Госдумы Алексеем Нечаевым. Попробуем разобраться, так ли это.

В открытых источниках ООО указано как фигурант реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, — «регистрационный номер: 30 555 от 27.07.2022 года».

О проекте «Пикабу»

По данным сервиса similarweb, за август 2022 года у портала «Пикабу» было 132,8 миллиона посещений. В глобальном рейтинге ресурс — на 333-м месте, в рейтинге страны — на 28-м, а в рейтинге по категории «Искусство и развлечения > Юмор» (Россия)» — на первом.

Пикабу — информационно-развлекательное сообщество, где любой желающий может опубликовать пост. За 2019−2021 годы к проекту был подан десяток исков о защите чести и достоинства, но только один был удовлетворён и то частично. Почему же так? Вот что указано на этот счёт в одном из судебных решений: «В абз. 4 п. 4.1. постановления Конституционного суда РФ от 09.07.2013 года №18−11 установлено следующее: «…владелец сайта или уполномоченное им лицо — поскольку они объективно ограничены в возможности определять достоверность информации, размещаемой на сайте третьими лицами, притом что возложение на них такой проверки означало бы отступление от конституционных гарантий свободы слова, — не могут быть безусловно обязаны удалять порочащие гражданина сведения, если их недостоверность небесспорна, в частности не установлена судебным решением, а следовательно, в таких случаях до принятия судебного решения на них не может быть возложена и ответственность за отказ удалить соответствующую информацию с сайта…». Более того, в большинстве случаев невозможно установить данные автора публикации, а также многие публикации судами признавались мнением и суждением — «по смыслу и стилистике написания очевидно, что данная публикация является отзывом лица, носит оценочный характер и выражает критическое субъективное мнение». Что в итоге? Многомиллионная площадка с возможностью распространения на ней разной, в том числе критичной, информации. При этом к ответу самого владельца сайта привлечь довольно проблематично.

До конца сентября 2022 года владельцами ООО «Пикабу» были Максим Хрящев (доля — 86,5%), который всё еще числится директором, а также Всеволод Киров и Павел Санников.

Нечаев Алексей Геннадьевич Duma. gov.ru

Активы «Альтаир медиа»: депутатский бизнес-портфель?

С 27 сентября 2022 года в ЕГРЮЛ владельцем указано АО «Альтаир медиа», созданное 21 апреля 2021 года. Бенефициары компании не раскрываются, но ряд СМИ называет в их числе вышеупомянутого депутата Нечаева.

Директором АО «Альтаир медиа» указан Дмитрий Морозов, который также является директором АО «Платина» (оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами), владельцем доли в ООО «Релаксми» (производство безалкогольных напитков). По данным базы «Контур. Фокус», ранее Морозов был директором и совладельцем ООО «Медиаэскадра», сайт которого указан как postila.ru (позиционируется как социальная сеть). После Морозова владельцем компании был Алексей Геннадьевич Нечаев — акционер АО «Фаберлик» и председатель партии «Новые люди». Сейчас «Медиаэскадра» принадлежит Алексею Михайлову.

Также Морозов ранее был владельцем ООО «Диджитал Медиа», которое после него перешло Нечаеву, а с 2021 года — АО «Альтаир медиа». Компания «Диджитал Медиа» также входит в список аккредитованных IT-организаций. В качестве сайта, связанного с компанией, в базе «Контур. Фокус» указан www. sandbox. babysfera.ru — более известный как baby.ru, на котором указано, что это крупнейший социальный сервис для будущих и молодых мам с аудиторией 15 млн человек. По данным similarweb, у портала за август 2022 года было порядка 7 млн посещений.

Этот же женский портал связан и с ООО «Бэбисфера», владельцем которого также выступает АО «Альтаир медиа». Ранее владельцем ООО был Нечаев, до него — Морозов. Директор ООО «Бэбисфера» — Ирина Аксененко.

С июня 2022 года «Альтаир медиа» также владеет ООО «Спортс. ру» (в активе одноимённый сайт sports.ru с трафиком за август 2022 года — 76 млн посещений). Ранее владельцем и этого актива был Нечаев. До него в числе собственников фигурировали журналист Юрий Дудь (лицо, признанное в РФ иностранным агентом), белорусский журналист Дмитрий Навоша, Герман Ткаченко, чьи данные совпадают с данными бывшего сенатора от Самарской области, и прочие лица.

Таким образом, с 2022 года под крылом «Альтаир медиа» собрались «Спортс. ру», «Бэбисфера», «Диджитал Медиа» и «Пикабу», чья общая ежемесячная аудитория посещений переваливает за 200 миллионов.

Вполне может статься, что и этот актив принадлежит Нечаеву, просто передан в доверительное управление, как тот же Faberlic. Подобной схемой — передачей в доверительное управление на время хождения в политику — порой грешили и губернаторы.

Активы депутата

За Алексеем Нечаевым в ЕГРЮЛ и базе «Контур. Фокус» числится сразу несколько юрлиц. Помимо руководства партией, фонда «Капитаны», это ещё и сеть клиник «Медок» (ООО «Медок»). Последнее было учреждено в 2014 году. Нечаеву в компании принадлежит 90% доли, которую он передал в доверительное управление бренд-директору косметической компании Faberlic Наталье Бинат.

Оставшиеся 10% компании «Медок» принадлежат директору актива Елизавете Масловой.

В составе «Медок» — 21 клиника, расположенная в Москве. Позиционируется как «самая большая сеть частных женских клиник». На сайте «Бэби. ру», который принадлежит компании «Альтаир медиа», к слову, эту клинику активно рекламируют от имени посетителей. Совпадение?