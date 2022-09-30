Анкара, 30 сентября, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Ремонт газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», пострадавших в результате диверсии, может занять не менее года, заявил экс-гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым в газете Yeni Safak.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Данные об утечках из «Северного потока» говорят о том, что проблема серьезная. Ремонт может продлиться до года», — заявил он.

По словам Ярдыма, до окончания ремонта трубопроводы не смогут прокачивать газ, даже если между Москвой и Брюсселем будут достигнуты договоренности. При этом эксперт подчеркнул, что наиболее вероятной причиной разрывов на газопроводах стала диверсия или саботаж. Ярдым заметил, что трубы не получают таких повреждений даже при сильных землетрясениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин отказался обсуждать причины повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он призвал общественность дождаться результатов расследования.